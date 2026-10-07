Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Хидаят Гейдаров: Тяжело проигрывать на Родине

    Индивидуальные
    • 07 октября, 2026
    • 16:18
    Хидаят Гейдаров: Тяжело проигрывать на Родине

    Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров прокомментировал свое поражение на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, своими эмоциями олимпийский чемпион поделился в Instagram.

    "Тяжело проигрывать на Родине. Проиграть перед вами еще тяжелее. Сегодня я не смог вас порадовать, но ваша любовь придала мне сил. Бесконечная благодарность", - говорится в публикации.

    Отметим, что Гейдаров, выступавший в весовой категории до 73 кг, в 1/8 финала проиграл итальянцу Джованни Эспозито за счет штрафных очков.

    Чемпионат мира, проходящий на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее из азербайджанских спортсменов Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзу.

    Хидаят Гейдаров Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Hidayət Heydərov: "Doğma Vətəndə uduzmaq ağırdır"
    Hidayat Heydarov: It is hard to lose at home
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей