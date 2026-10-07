Хидаят Гейдаров: Тяжело проигрывать на Родине

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров прокомментировал свое поражение на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, своими эмоциями олимпийский чемпион поделился в Instagram.

"Тяжело проигрывать на Родине. Проиграть перед вами еще тяжелее. Сегодня я не смог вас порадовать, но ваша любовь придала мне сил. Бесконечная благодарность", - говорится в публикации.

Отметим, что Гейдаров, выступавший в весовой категории до 73 кг, в 1/8 финала проиграл итальянцу Джованни Эспозито за счет штрафных очков.

Чемпионат мира, проходящий на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее из азербайджанских спортсменов Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзу.