İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Hidayət Heydərov: "Doğma Vətəndə uduzmaq ağırdır"

    Fərdi
    • 07 oktyabr, 2026
    • 15:57
    Hidayət Heydərov: Doğma Vətəndə uduzmaq ağırdır

    Doğma Vətəndə uduzmaq ağırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərov şəxsi instaqram hesabında yazıb.

    Olimpiya çempionu Bakıda keçirilən dünya çempionatında məğlub olması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Doğma Vətəndə uduzmaq ağırdır. Sizin qarşınızda uduzmaq isə daha ağır. Bu gün sizi sevindirə bilmədim, amma sevginiz mənə güc verdi. Sonsuz təşəkkürlər".

    Xatırladaq ki, 73 kq çəki dərəcəsində çıxış edən olimpiya çempionu 1/8 finalda italiyalı Covanni Espozitoya cərimə xalları hesabına uduzub.

    Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) bürünc medal qazanıb.

    Hidayət Heydərov Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Milli Gimnastika Arenası
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