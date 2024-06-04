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Президент принимает участие в церемонии закладки фундамента трех электростанций в Азербайджане

Президент принимает участие в церемонии закладки фундамента трех электростанций в Азербайджане Началась церемония закладки фундамента трех электростанций в Азербайджане, сообщает Report.
Энергетика
4 июня 2024 г. 11:15
Президент принимает участие в церемонии закладки фундамента трех электростанций в Азербайджане

В рамках Бакинской энергетической недели началась церемония закладки фундамента трех электростанций, которые построит в Азербайджане компания Masdar.

Об этом сообщает Report.

В церемонии закладки фундамента принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед аль-Джабер.

Общая мощность трех электростанций составит 1000 МВт. Masdar построит две солнечные электростанции в Биласуваре (445 МВт) и Нефтчале (315 МВт) и одну ветряную электростанцию в Гарадаге на Абшероне мощностью 240 МВт.

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Версия на английском языке President Aliyev attending groundbreaking ceremony for three power plants in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident Azərbaycanda üç elektrik stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak edib

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