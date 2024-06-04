Президент принимает участие в церемонии закладки фундамента трех электростанций в Азербайджане

Началась церемония закладки фундамента трех электростанций в Азербайджане, сообщает Report.

В рамках Бакинской энергетической недели началась церемония закладки фундамента трех электростанций, которые построит в Азербайджане компания Masdar.

Об этом сообщает Report.

В церемонии закладки фундамента принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед аль-Джабер.

Общая мощность трех электростанций составит 1000 МВт. Masdar построит две солнечные электростанции в Биласуваре (445 МВт) и Нефтчале (315 МВт) и одну ветряную электростанцию в Гарадаге на Абшероне мощностью 240 МВт.