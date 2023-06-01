Гэри Джонс: Мы продолжим инвестировать в реализуемые в Азербайджане нефтегазовые проекты

Компания BP продолжит инвестиции в нефтегазовые проекты, реализуемые в Азербайджане.

Компания BP продолжит инвестиции в нефтегазовые проекты, реализуемые в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс во время выступления на Бакинской энергетической неделе.

"Мы инвестируем в Азербайджан уже 30 лет. Этот регион важен для нас", - сказал он.

Он подчеркнул, что работы на морской платформе "Центрально-Восточный Азери" продолжаются: "Мы ожидаем здесь первой добычи нефти в 2024 году".

Представитель BP также сказал, что 93% квалифицированных сотрудников BP составляют национальные кадры.