​Генсек Международного энергетического экономического объединения посетит Азербайджан

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Председатель Международного энергетического экономического объединения (IAEE) Гюркан Кумбароглу и генеральный секретарь Девид Уильямс (David Williams) посетят Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу IAEE, визит продлится до 5 августа.

Председатель структуры Гюркан Кумбароглу накануне запланированной в ноябре в Анталье конференции стран G20 проведет встречи с рядом официальных лиц: "В Азербайджане мы надеемся на сотрудничество с министрами, представителями энергетического сектора и учеными. 14 ноября текущего года в Анталье состоится конференция стран G20, а 29 августа следующего года в Азербайджане запланировано проведение I Евразийской конференции IAEE. Перед саммитом G20 в Анталье мы организуем частную конференцию по природному газу, обсудим геополитические вопросы с Азербайджаном, Турцией и Россией".