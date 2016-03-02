Гендиректор SOCAR-Fugro: Мы не проводили сокращение персонала

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Несмотря на падение цен на нефть на мировом рынке, мы не проводили сокращение персонала".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналу Caspian Energy генеральный директор ООО SOCAR-Fugro Крис Мотт.

"Цена на нефть снизилась значительно, что негативно сказалось на деятельности нефтегазовой промышленности в мировом масштабе. Международные нефтяные компании заявляют о больших финансовых потерях. Большинство сервисных компаний проводят сокращение персонала. Мы не проводили сокращение персонала. Ситуация в Азербайджане не является типичной", - сказал Крис Мотт.

Он отметил, что реализация некоторых крупных проектов продолжается: "Здесь спад был ощутим не так сильно, как в других странах".

Коснувшись вопроса недавнего подписания соглашения с Нефтеперерабатывающим заводом имени Гейдара Алиева, К.Мотт сообщил, что это стратегический шаг.

Отметим, что 22 февраля в рамках мероприятий по реализации проекта реконструкции и модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева с SOCAR-Fugro подписан контракт. Роль компании в рамках контракта заключается в предоставлении информации мирового класса по геотехническим свойствам грунта и состоянию окружающей среды на данном участке, что направлено на обеспечение бесперебойного осуществления работ по реконструкции, а также изучение всех грунтово-геологических условий еще до начала строительных работ. К данным работам привлечено также Управление геологии и геофизики SOCAR.

Напомним, что ООО SOCAR Fugro учреждено в 2013 году (SOCAR -51%, "FugroN.V." (Голландия) - 49%). Компания осуществляет инженерно-геологические исследования на море, лабораторные исследования, анализ и контроль гидротехнических сооружений, обработку и интерпретацию результатов геофизических исследований.