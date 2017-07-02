 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Газпром" провел переговоры с SOCAR о поставках газа в Азербайджан

    Переговоры состоялись в Санкт-Петербурге 2 июля

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил поставки природного газа в Азербайджан с президентом государственной нефтяной компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

    Отмечается, что переговоры состоялись в Санкт-Петербурге 2 июля.

    «Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества. Речь, в частности, шла о поставках в Азербайджан природного газа», — сказано в сообщении.

    «Газпром» поставлял газ Азербайджану с 2000 по 2006 год. Но после открытия месторождения Шах-Дениз Азербайджан прекратил закупку российского газа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi