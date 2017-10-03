Fitch: ОПЕК и ее союзникам не удастся ребалансировать рынок

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Снижение среднемировой себестоимости добычи нефти, существенный потенциал роста американской сланцевой индустрии и ее способность к быстрой реакции на рыночные события, скорее всего, в долгосрочной перспективе оставят цены на черное золото ниже 60 долларов за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из заявления международного рейтингового агентства Fitch.

По мнению агентства, волатильность цен на нефть сохранится, и они смогут периодически превышать указанную отметку.

С конца прошлого года количество наземных активных нефтяных буровых в США выросло примерно на 45%, что способствовало увеличению объема добычи с 8,4 млн баррелей в день в июле 2016 года до 9,5 млн баррелей в день на данный момент. Агентство сохраняет скепсис относительно способности ОПЕК и ее союзников ребалансировать рынок. Мировые запасы нефти и продуктов ее переработки остаются намного выше средних исторических значений.