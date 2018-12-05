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    Fitch: Нефть в 2020 году будет стоить 62,5 доллара

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало свой экономический обзор.

    Как передает Report, согласно прогнозам, нефть в 2019 году будет стоить 65 долларов за баррель, прогноз на 2020 год повышен до 62,5 долларов с 57,5 долларов за баррель. 

    Кроме того, незначительно повышен прогноз на 2018 год - с 72 долларов до 72,5 долларов за баррель. Прогноз скорректирован в связи с растущей уверенностью в способность ОПЕК+ содействовать стабилизации цен на нефть, поясняют эксперты.

    "Мы ожидаем, что цены на нефть восстановятся с нынешних уровней на фоне возможных договоренностей ОПЕК+ о некотором сокращении добычи", - отмечается в обзоре.

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