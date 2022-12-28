О нас

Фатих Донмез: К 2026 году на месторождении "Сакарья" будет пробурено 40 скважин

Фатих Донмез: К 2026 году на месторождении "Сакарья" будет пробурено 40 скважин Работы на крупном газовом месторождении в Черном море "Сакарья" продолжаются с участием более 50 судов. На данный момент уже пробурено 10 скважин, число которых планируется довести до 40 к 2026 году.
Энергетика
28 декабря 2022 г. 14:11
Фатих Донмез: К 2026 году на месторождении Сакарья будет пробурено 40 скважин

Работы на крупном газовом месторождении в Черном море "Сакарья" продолжаются с участием более 50 судов. На данный момент уже пробурено 10 скважин, число которых планируется довести до 40 к 2026 году.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Продолжается укладка и тестирование трех подводных трубопроводов с черноморского месторождения. Строительство основного газопровода, протяженностью в 170 км, завершено. Также, на 85% завершены работы по строительству компрессорной станции на суше", - отметил он.

Глава Минэнергетики пояснил, что эта компрессорная станция на первом этапе будет подавать в газораспределительную систему страны по 10 млн кубометров газа, а в дальнейшем показатель достигнет 40 млн.

Он напомнил, что объем резервов месторождения достигает 710 млрд кубометров. Оценки основываются на выводах специалистов одной из ведущих компаний данной сферы DeGolyer & MacNaughton.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fatih Dönməz: “2026-cı ilə qədər “Sakarya” yatağında 40 quyu qazılacaq”
Версия на английском языке Fatih Donmez: 40 wells to be drilled in Sakarya field by 2026

Экслюзивные новости

Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi