Фатих Донмез: К 2026 году на месторождении "Сакарья" будет пробурено 40 скважин

Работы на крупном газовом месторождении в Черном море "Сакарья" продолжаются с участием более 50 судов. На данный момент уже пробурено 10 скважин, число которых планируется довести до 40 к 2026 году.

Работы на крупном газовом месторождении в Черном море "Сакарья" продолжаются с участием более 50 судов. На данный момент уже пробурено 10 скважин, число которых планируется довести до 40 к 2026 году.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Продолжается укладка и тестирование трех подводных трубопроводов с черноморского месторождения. Строительство основного газопровода, протяженностью в 170 км, завершено. Также, на 85% завершены работы по строительству компрессорной станции на суше", - отметил он.

Глава Минэнергетики пояснил, что эта компрессорная станция на первом этапе будет подавать в газораспределительную систему страны по 10 млн кубометров газа, а в дальнейшем показатель достигнет 40 млн.

Он напомнил, что объем резервов месторождения достигает 710 млрд кубометров. Оценки основываются на выводах специалистов одной из ведущих компаний данной сферы DeGolyer & MacNaughton.