Турция установила гигантский резервуар для черноморского газа

Турция установила в Черном море резервуар в 280 тонн для сбора газа, поступающего из скважин.

Турция установила в Черном море резервуар в 280 тонн для сбора газа, поступающего из скважин.

Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.

Согласно информации, резервуар "Peçenek" находится на глубине 2,2 тыс. метров, работы по его установке длились 20 часов.

Резервуар будет направлять топливо из скважин с основным магистральным газопроводом. Таким образом черноморский газ стал чуть ближе к суше, отмечают СМИ.

Ранее стало известно, что Анкара инвестирует около 10 млрд долларов в добычу и транспортировку 0,5 трлн кубометров газа с месторождения "Сакарья". Как ожидается, первые поставки с месторождения начнутся в 2023 году.