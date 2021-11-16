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Европейские политики выступили против включения атомной энергетики в таксономию ЕС

Европейские политики выступили против включения атомной энергетики в таксономию ЕС 16 политиков из восьми стран Европы обратились к Еврокомиссии (ЕК) с требованием не включать атомную энергетику в таксономию Европейского союза - часть европейской зеленой сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной эконо
Энергетика
16 ноября 2021 г. 10:29
Европейские политики выступили против включения атомной энергетики в таксономию ЕС

16 политиков из восьми стран Европы обратились к Еврокомиссии (ЕК) с требованием не включать атомную энергетику в таксономию Европейского союза - часть европейской зеленой сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Энергия из ископаемых источников, атомная энергия и газ не являются экологически чистыми и поэтому не могут быть классифицированы как устойчивые инвестиции в таксономии ЕС. Еврокомиссия должна исключить газ и атомную энергетику из зеленой таксономии, чтобы гарантировать ее надежность и направить инвестиции в действительно экологически чистые источники энергии", - отмечается в письме политиков.

По их мнению, будущее принадлежит возобновляемым источникам энергии, поэтому стремление Еврокомиссии охарактеризовать инвестиции в новые атомные и газовые электростанции как "устойчивые", не правильно.

11 ноября и.о. министра охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей в Глазго, заметила, что включение атомной энергетики в таксономию Европейского союза приведет к разобщенности и недостатку доверия к ней со стороны подавляющего большинства населения, а также многих вкладчиков и инвесторов.

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Версия на английском языке European politicians oppose inclusion of nuclear power in EU taxonomy

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