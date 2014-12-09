Европа нашла альтернативу «Южному потоку»

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Евросоюз не станет уговаривать Россию вернуться к проекту «Южный поток».

Как отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru, вместо этого Европа намерена сосредоточиться на так называемом «Южном газовом коридоре» (ЮГК) — нескольких газопроводах, через которые в ЕС пойдет прикаспийский газ. Однако ЮГК будет проходить через Турцию, где пересечется с новым газопроводом России, который придет на смену «Южному потоку». А необходимой инфраструктуры для приема, хранения и транзита газа в Турции нет.

Европа выбрала новый приоритетный проект газопровода — «Южный газовый коридор» (ЮГК), по которому в ЕС должен пойти газ из Каспийского региона. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по делам Энергетического союза Марош Шефчович в ходе заседания Совета Евросоюза, которое было посвящено проблеме «Южного потока».

«Первый газ по «Южному газовому коридору» должен поступить в Европу к 2019 году», — пообещал Шефчович.

При этом европейский чиновник отметил, что министры энергетики стран ЕС в ходе заседания рассмотрели возможности упрощения политических и бюрократических проблем при реализации этого европейского энергетического проекта, а также оказания содействия в решении этих проблем между его участниками за пределами Евросоюза.

Мера актуальная, при том что российскому «Южному потоку» Брюссель облегчить политические и бюрократические проблемы не захотел, из-за чего в итоге Москва отказалась от проекта.

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«Южный поток» никогда не был реальным приоритетом Еврокомиссии, — комментирует завсектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов. — Брюссель всегда старался снизить зависимость от «Газпрома» и искал альтернативных поставщиков, так что торпедирование «Южного потока» было чисто политическим решением».

«Я считаю, что вопрос «почему «Южному потоку» не была оказана поддержка, которую Европа собирается оказать «Южному газовому коридору», должны были задать Еврокомиссии европейские стейкхолдеры (заинтересованные лица), — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. — Однако они этого явно не сделали».

ЮГК объединяет несколько проектов газопроводов, предназначенных для поставок из Каспийского региона в Европу в обход России. Ранее в ЮГК входил даже проект Nabucco, на сегодняшний день фактически провалившийся. Сейчас можно говорить о проекте расширения Южно-Кавказского газопровода (Баку — Тбилиси — Эрзурум), по которому азербайджанский газ дойдет до Турции, и его продолжении — Трансанатолийском и Трансадриатическом газопроводах (TANAP и TAP соответственно). TAP станет последним звеном в цепи, выходя через Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии и далее в Западную Европу.

По словам Шефчовича, ЕС уже получил заверения Азербайджана и Турции в приверженности реализации проектов по ЮГК.

Также в рамках ЮГК рассматривается вариант Транскапийского газопровода, по которому в Европу должен пойти газ из Туркменистана.

«Однако реально какие-то действия проводятся только по TAP и TANAP, — комментирует Гривач. — Причем речь идет о поставках 10 млрд кубометров, и, учитывая сложность разработки азербайджанского месторождения «Шах-Дениз-2», на полную мощность труба выйдет не ранее 2022–2024 годов». Впрочем, обсуждается возможность расширения этого газопровода до 30 млрд кубометров.

«Теперь у Европы осталась одна проблема — как этот газ получить, потому что в Греции на сегодняшний день нет необходимой инфраструктуры», — разъясняет замглавы ФНЭБ.

По словам Шефчовича, ЕС намерен активизировать строительство газопроводов местного значения в Южной Европе для ее соединения с энергосистемой остальных стран ЕС. «Мы также должны изучить возможности дополнительных инвестиций в эту инфраструктуру», — сказал европейский чиновник. Российский «Южный поток» предполагал поставку 63 млрд кубометров (из них 14 млрд кубов будет получать сама Турция). Такой же должна быть мощность альтернативного российского газопровода, который после отказа от «Южного потока» Россия решила проложить через Турцию, создав там хаб для поставок в Европу. Алексей Гривач отмечает, что при таком соотношении объемов российский газ будет доминировать в турецком хабе.