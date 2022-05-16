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Еврокомиссия повысила прогноз по средней цене Brent на 2022 год

Еврокомиссия повысила прогноз по средней цене Brent на 2022 год Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз по среднегодовой цене нефти марки Brent на 2022 год в 1,6 раза — до 103,6 доллара за баррель.
Энергетика
16 мая 2022 г. 14:24

Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз по среднегодовой цене нефти марки Brent на 2022 год в 1,6 раза — до 103,6 доллара за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в весеннем экономическом докладе ЕК.

В осеннем прогнозе ЕК ожидала показатель в 2022 году на уровне 63,9 долларов за баррель.

Еврокомиссия также повысила прогноз по средней цене Brent на 2023 год до 93,5 доллара с 61,6 доллара за баррель.

"Нефтяные рынки отреагировали на новости о выходе важных западных нефтяных компаний из России, нефтяное эмбарго на энергоносители, введенные некоторыми странами (например, США и Великобританией), решения США высвободить часть из своих нефтяных резервов и решения ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти", — говорится в документе.

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