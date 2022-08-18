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Энергокризис повлиял на 5 основных сырьевых отраслей в мировой экономике

Энергокризис повлиял на 5 основных сырьевых отраслей в мировой экономике Энергетический кризис привел к тому, что пять основных сырьевых отраслей в мировой экономике стали испытывать серьезное давление.
Энергетика
18 августа 2022 г. 13:18
Энергокризис повлиял на 5 основных сырьевых отраслей в мировой экономике

Энергетический кризис привел к тому, что пять основных сырьевых отраслей в мировой экономике стали испытывать серьезное давление.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Производители промышленных и зеленых металлов, а также стали, удобрений и сахара вынуждены снижать расходы на производство. Кроме того, испытывают трудности производители материалов для аккумуляторов электромобилей и производства солнечной энергии.

По данным агентства, энергокризис повлиял на выплавку цинка. Причем Европа за год потеряла около половины своих мощностей в этой отрасли. Производство стали также сократилось. Например, отключение электроэнергии из-за засухи в китайской провинции Сычуань привело к тому, что более 70% сталелитейных заводов остановили или серьезно уменьшили производство.

Производители удобрений в Европе потеряли до четверти мощностей. Причем в 2023 году, по прогнозам, падение достигнет до показателей кризиса 2008 года. Аналитики же посчитали, что цены на продовольствие в мире вырастут из-за увеличения стоимости сахара.

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