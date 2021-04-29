Экспорт шахденизского газа вырос в первом квартале

В первом квартале 2021 года с Сангачальского терминала экспортировано около 60 млн баррелей нефти и конденсата, что на 6 млн баррелей, или на 9,09% меньше, чем в 2020 году.

В первом квартале 2021 года с Сангачальского терминала экспортировано около 60 млн баррелей нефти и конденсата, что на 6 млн баррелей, или на 9,09% меньше, чем в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном отчете компании BP-Azerbaijan и партнеров.

В отчетном квартале по Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) было экспортировано 52 млн баррелей нефти, что на 6 млн баррелей или на 10,34% меньше, чем в 2020 году.

По Западному экспортному трубопроводному маршруту было экспортировано более 8 млн баррелей нефти, что идентично показателю 2020 года.

За отчетный период среднесуточные объемы экспорта газа с месторождения "Шахдениз" составили 56 млн кубометров (примерно 1 млрд 987 млн стандартных кубфутов), что на 5% (187 млн кубфутов) больше объемов 2020 года.

Мощность технических перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 85 млн кубометров. Общий объем переработки газа и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 105 млн стандартных кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".