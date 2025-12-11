Экспорт нефти по БТД в октябре снизился на 13%

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Энергетика
    • 11 декабря, 2025
    • 17:29
    Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в октябре 2025 года составил в среднем 501 тыс. баррелей в сутки (б/с).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информированные источники.

    В октябре по сравнению с сентябрем экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан снизился на 13% или на 77 тыс. б/с.

    По сравнению с октябрем 2024 года объем транспортировки нефти по БТД в октябре текущего года снизился на 94 тыс. б/с, или на 16%.

    Напомним, что открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.

    БТД нефть транспортировка нефти нефтепровод
