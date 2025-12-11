İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Oktyabrda BTC ilə neft ixracı 13 % azalıb

    Energetika
    • 11 dekabr, 2025
    • 17:27
    Oktyabrda BTC ilə neft ixracı 13 % azalıb

    Bu ilin oktyabr ayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə gündəlik neft ixracı orta hesabla 501 min barel təşkil edib.

    "Report" bu barədə məlumatlı mənbələrə istinadən xəbər verir.

    Sentyabr ayı ilə müqayisədə oktyabr ayında BTC ilə neft nəqli 13 % və ya gündəlik 77 min barel azalıb.

    2024-cü ilin oktyabr ayı ilə müqayisədə bu ilin eyni dövründə boru kəməri ilə neft nəqli 16 % və ya 94 min barel azalıb.

    Xatırladaq ki, BTC-nin açılışı 2006-cı il iyul ayının 13-də baş tutub. Onun uzunluğu 1 768 kilometrdir: 443 km-i Azərbaycan, 249 km-i Gürcüstan və 1 076 km-i Türkiyədən keçir.

