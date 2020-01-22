​Экспорт газа c "Шахдениз" вырос на более чем 24%

В 2019 году по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 27 512,7 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 17,1% больше по сравнению с 2018 годом.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 37,9% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 10 417,8 млн кубометров газа, что на 24,2% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что посредством Южно-Кавказского газопровода в Грузию и Турцию транспортируется азербайджанский газ, добываемый с месторождения "Шахдениз".