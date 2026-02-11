EIA понизило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год
- 11 февраля, 2026
- 10:28
Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США понизило прогноз по суточной добыче нефти в Азербайджане на 2026 год.
Как сообщает Report, соответствующие данные отражены в февральском выпуске отчета EIA "Краткосрочный энергетический прогноз".
Согласно обновленной информации, в 2026 году добыча нефти в Азербайджане составит в среднем 540 тыс. баррелей в сутки. В 2025 году этот показатель составлял 570 тыс. баррелей в сутки, что на 30 тыс. баррелей или 5,3% больше.
Ожидается, что в первом квартале текущего года добыча составит 550 тыс. баррелей в сутки, что соответствует январскому прогнозу. Во втором квартале показатель прогнозируется на уровне 540 тыс. баррелей в сутки - без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца.
В третьем и четвертом кварталах добыча, по оценке EIA, составит по 530 тыс. баррелей в сутки, что также совпадает с ранее представленным прогнозом.
Напомним, что в первом и втором кварталах 2025 года добыча нефти в стране составляла 570 тыс. баррелей в сутки, а в третьем и четвертом кварталах - 560 тыс. баррелей.
Кроме того, по данным EIA, в 2025 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане находилась на уровне 570 тыс. баррелей в сутки.