EIA понизило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США понизило прогноз по суточной добыче нефти в Азербайджане на 2026 год.

Как сообщает Report, соответствующие данные отражены в февральском выпуске отчета EIA "Краткосрочный энергетический прогноз".

Согласно обновленной информации, в 2026 году добыча нефти в Азербайджане составит в среднем 540 тыс. баррелей в сутки. В 2025 году этот показатель составлял 570 тыс. баррелей в сутки, что на 30 тыс. баррелей или 5,3% больше.

Ожидается, что в первом квартале текущего года добыча составит 550 тыс. баррелей в сутки, что соответствует январскому прогнозу. Во втором квартале показатель прогнозируется на уровне 540 тыс. баррелей в сутки - без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца.

В третьем и четвертом кварталах добыча, по оценке EIA, составит по 530 тыс. баррелей в сутки, что также совпадает с ранее представленным прогнозом.

Напомним, что в первом и втором кварталах 2025 года добыча нефти в стране составляла 570 тыс. баррелей в сутки, а в третьем и четвертом кварталах - 560 тыс. баррелей.

Кроме того, по данным EIA, в 2025 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане находилась на уровне 570 тыс. баррелей в сутки.