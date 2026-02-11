İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    EIA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu azaldıb

    Energetika
    • 11 fevral, 2026
    • 09:58
    EIA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu azaldıb

    ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya Administrasiyası (EIA) Azərbaycanda 2026-cı il üçün gündəlik neft hasilatı ilə bağlı proqnozunu azaldıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə EIA "Qısamüddətli enerji perspektivi" adlı hesabatın fevral ayı üzrə açıqladığı məlumatda qeyd edilib.

    EIA-nın yenilənmiş məlumatlarına əsasən, bu il Azərbaycanda neft hasilatı sutkada 540 min barel təşkil edəcək. Ötən il bu rəqəm 570 min barel olub ki, bu da müqayisədə 30 min barel və ya 5,3 % azdır.

    Bu ilin birinci rübündə neft hasilatının sutkada 550 min barel olacağı gözlənilir. Bu, yanvarda verilən proqnozla müqayisədə eynidir.

    Bu ilin ikinci rübündə sutkada neft hasilatı 540 min barel olacaq ki, ötən ay verilən proqnoz da eyni olub.

    Bu ilin üçüncü və dördüncü rüblərində neft hasilatının sutkada 530 min barel olacağı gözlənilir ki, yanvarda həmin rüb üçün verilən proqnoz da 530 min barel təşkil edib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ilin birinci və ikinci rüblərdə neft hasilatı sutkada 570 min barel, üçüncü və dördüncü rüblərdə 560 min barel təşkil edib.

    EIA-nın məlumatına görə, 2025-ci ildə Azərbaycanda maye karbohidrogenlərin hasilatı sutkada 570 min barel səviyyəsində olub.

    Azərbaycan EIA Azeri Light Qısamüddətli enerji perspektivi
    EIA понизило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год
    EIA lowers Azerbaijan oil output forecast for 2026

    Son xəbərlər

    10:56

    Azərbaycan-ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası əməkdaşlığın konkret mexanizmlərini müəyyən edən çərçivə sənədidir - RƏY

    Xarici siyasət
    10:53

    Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10:53

    Azərbaycanda sənaye istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    10:52
    Video

    İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşünə dair video paylaşılıb

    Xarici siyasət
    10:52

    Nəriman Axundzadə daha əvvəl Azərbaycanda oynamış qapıçının komanda yoldaşı olacaq

    Futbol
    10:52

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıb

    Digər
    10:51

    Azərbaycanda ötən ay orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub

    Maliyyə
    10:50

    Xarkovda PUA hücumları nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla dörd nəfər ölüb

    Region
    10:46

    "InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti