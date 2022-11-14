Донмез: Соседние страны Европы обращаются к Турции за покупкой газа

В начале 2023 года возможно принятие первых шагов по созданию хаба в Турции, предусматривающего поставки российского газа в Европу.

В начале 2023 года возможно принятие первых шагов по созданию хаба в Турции, предусматривающего поставки российского газа в Европу.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала TRT заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, Турция уже получила первые запросы на поставки такого топлива.

"Многие соседние европейские страны обращаются к нам за приобретением газа. Надеюсь, что с начала следующего года мы совершим первые шаги в направлении создания газового центра", - отметил министр.

Отметим, что 12 октября президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб, через который можно перенаправить утраченный объем транзита по "Северным потокам. В начале ноября официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что в рамках проекта не исключается возможность строительства еще одного трубопровода для расширения "Турецкого потока".