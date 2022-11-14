О нас

Донмез: Соседние страны Европы обращаются к Турции за покупкой газа

Донмез: Соседние страны Европы обращаются к Турции за покупкой газа В начале 2023 года возможно принятие первых шагов по созданию хаба в Турции, предусматривающего поставки российского газа в Европу.
Энергетика
14 ноября 2022 г. 16:50
Донмез: Соседние страны Европы обращаются к Турции за покупкой газа

В начале 2023 года возможно принятие первых шагов по созданию хаба в Турции, предусматривающего поставки российского газа в Европу.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала TRT заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, Турция уже получила первые запросы на поставки такого топлива.

"Многие соседние европейские страны обращаются к нам за приобретением газа. Надеюсь, что с начала следующего года мы совершим первые шаги в направлении создания газового центра", - отметил министр.

Отметим, что 12 октября президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб, через который можно перенаправить утраченный объем транзита по "Северным потокам. В начале ноября официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что в рамках проекта не исключается возможность строительства еще одного трубопровода для расширения "Турецкого потока".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Fatih Donmez: Neighboring European countries turn to Turkiye for gas purchases

Экслюзивные новости

Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi