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Калын: По проекту газового хаба возможно строительство новой нитки "Турецкого потока"

Калын: По проекту газового хаба возможно строительство новой нитки "Турецкого потока" В рамках создания в Турции газового хаба не исключается возможность строительства еще одного трубопровода для расширения "Турецкого потока".
Энергетика
4 ноября 2022 г. 10:06
Калын: По проекту газового хаба возможно строительство новой нитки Турецкого потока

В рамках создания в Турции газового хаба не исключается возможность строительства еще одного трубопровода для расширения "Турецкого потока".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Habertürk со слов официального представителя президента Турции Ибрагим Калын.

"Сейчас существует "Турецкий поток", его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг. Если это произойдет, то Турция будет не просто страной-транзитером газа", - сказал Калын, отметив, что она может превратиться в страну, где будет определяться рынок газа и маршруты газовых поставок.

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Версия на английском языке Kalin: Gas hub project makes it possible to build new line of Turkish Stream
Версия на азербайджанском языке İbrahim Kalın: “Türk axını”nın genişləndirilməsi üçün daha bir xəttin tikintisi mümkündür”

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