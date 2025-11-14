Добыча товарного газа в Азербайджане выросла почти на 2%

Добыча природного газа в Азербайджане за январь-октябрь этого года составила 42 млрд 128,4 млн кубометров природного газа.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственный комитет статистики, из этого объема 32 млрд 263,9 млн кубометров приходится на товарный газ.

За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 1,2% в годовом исчислении, товарного газа - на 1,7%.

За 10 месяцев текущего года в Азербайджане добыто 23 млн 43 тыс. тонн нефти с газоконденсатом. Из этого объема 22 млн 988,5 тыс. тонн приходится на товарную нефть.

За отчетный период объемы добычи нефти и товарной нефти снизились на 4,6% по сравнению с показателями 10 месяцев 2024 года.