İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 2 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:17
    Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 2 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 42 milyard 128,4 milyon kubmetr təbii qaz hasil edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunun 32 milyard 263,9 milyon kubmetri əmtəəlik təbii qazın payına düşüb.

    Hesabat dövründə təbii qaz hasilatı illik müqayisədə 1,2 %, əmtəəlik qaz hasilatı isə 1,7 % artıb.

    Ötən 10 ay ərzində Azərbaycanda 23 milyon 043 min ton qaz kondensatı daxil olmaqla xam neft hasil edilib. Bunun 22 milyon 988,5 min tonu əmtəəlik xam neftin payına düşüb.

    Hesabat dövründə neft hasilatı və əmtəəlik neftin həcmləri 2024-cü ilin 10 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə müvafiq olaraq 4,6 % azdır.

    hasilat neft qaz
    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла почти на 2%

    Son xəbərlər

    15:44

    Azərbaycanda iş icazəsi olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    15:41

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 24 %-dən çox azalıb

    Energetika
    15:35

    AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    15:34

    PFL "Karvan-Yevlax"a ev oyunlarını Yevlaxda keçirməyə icazə verib

    Futbol
    15:32

    Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilir

    Sosial müdafiə
    15:31

    Təhlükə potensiallı obyektlərlə bağlı Koordinasiya Komissiyasının tərkibi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    15:29

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    15:28

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri təyinat alıblar

    Futbol
    15:28

    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti