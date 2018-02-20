Добыча на месторождении "Абшерон" ожидается к началу 2020 года

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Добыча на газоконденсатном месторождении "Абшерон", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, ожидается к началу 2020 года.

Как сообщает Report, об этом говорилось на общественных слушаниях по оценке воздействия разработки месторождения "Абшерон" на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСиСФ)

На первом этапе разработки месторождения планируется ежесуточно добывать 4,3 млн кубометров газа, 12 тыс. баррелей конденсата.

В рамках первой фазы на месторождении "Абшерон" ожидается добыча 1,5 млрд кубометров, а второй фазы в 2022-2023 годах - 5 млрд кубометров газа.

Общественные слушания проводит оператор проекта – компания Total E&P Absheron B.V.

Напомним, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 м. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке "Абшерон" подписано в 2009 году. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50%).