​Добыча газа на месторождении "Шахдениз" выросла на 4%

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале текущего года с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" добыто 2,7 млрд. кубометров газа и 0,6 млн. тонн (примерно 5 млн. баррелей) конденсата.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет оператора проекта - компании BP-Azerbaijan, за этот период объем добычи газа вырос на 3,8%, добыча конденсата осталась стабильной.

Производительность установок "Шахдениз" составляет 29,5 млн. кубометров в стуки или примерно 10,8 млрд. кубометров в год.

За отчетный период операционные расходы на месторождении "Шахдениз" составили 116 млн. долларов, капитальные расходы - 928 млн. долларов. Большая часть капитальных расходов пришлась на долю проекта "Шахдениз-2".

Отметим, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн. кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и иностранными компаниями. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. В мае 1999 года открыто газоконденсатное месторождение "Шахдениз".

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).