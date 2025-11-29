Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    "Ъ": Чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев сократилась на 70%

    Энергетика
    • 29 ноября, 2025
    • 02:46
    Чистая прибыль ПАО "Роснефть", относящаяся к акционерам, по МСФО за первые девять месяцев 2025 года сократилась на 70,1% в годовом выражении и составила 277 млрд руб. (около 3,6 млрд долларов США).

    Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсант" ("Ъ") со ссылкой на данные компании.

    Согласно информации, выручка ПАО снизилась на 17,8%, до 6,28 трлн руб.

    Показатель EBITDA упал на 29%, до 1,64 трлн руб. Скорректированный свободный денежный поток составил 591 млрд руб. (-45%). Капитальные затраты компании за девять месяцев достигли 1,11 трлн руб. (+6%).

    Добыча жидких углеводородов в период с января по сентябрь составила 134,7 млн т (3,6 млн баррелей в сутки), что на 2,6% меньше показателя прошлого года. Объем переработки нефти составил 57,7 млн т (-7,8%). Компания уточнила, что причиной сокращения стали ремонтно-восстановительные работы на НПЗ и оптимизация их нагрузки.

    Добыча газа сократилась до 58,2 млрд куб. м (-13,1%).

    Напомним, что 22 октября Минфин США включил компании "Роснефть", "Лукойл", а также их дочерние структуры в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступили в силу 21 ноября.

    Роснефть снижение прибыли добыча нефти
    Elvis

