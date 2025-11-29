KİV: "Rosneft"in xalis mənfəəti ilk doqquz ayda 70% azalıb
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına (BMHS) görə, "Rosneft" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) səhmdarlara aid olan xalis mənfəəti 2025-ci ilin ilk doqquz ayında illik müqayisədə 70,1% azalıb və 277 milyard rubl (təxminən 3,6 milyard ABŞ dolları) təşkil edib.
"Report"un məlumatına görə, bunu şirkətin göstəricilərinə istinadən "Kommersant" qəzeti yazıb.
Məlumata əsasən, "Rosneft"in gəliri 17,8% azalaraq 6,28 trilyon rubla düşüb.
Biznesin mənfəət göstəricisi 29% azalaraq 1,64 trilyon rubl olub. Düzəldilmiş sərbəst pul axını 591 milyard rubl (-45%) təşkil edib. Şirkətin kapital xərcləri doqquz ayda 1,11 trilyon rubla (+6%) çatıb.
Yanvar-sentyabr dövründə maye karbohidrogen hasilatı 134,7 milyon ton (gündəlik 3,6 milyon barel) olub ki, bu da ötən ilin göstəricisindən 2,6% azdır. Neft emalı həcmi 57,7 milyon ton (-7,8%) təşkil edib. Şirkət azalmaya səbəb kimi neft emalı zavodularında təmir-bərpa işlərini və onların yüklənməsinin optimallaşdırılmasını göstərib.
Qaz hasilatı isə 58,2 milyard kubmetrə (-13,1%) düşüb.
Xatırladaq ki, ABŞ Maliyyə Nazirliyi 22 oktyabrda "Rosneft", "Lukoyl" və onların törəmə şirkətlərini yeni anti-Rusiya sanksiyaları paketinə daxil edib. Bu sanksiyalar 21 noyabrda tam qüvvəyə minib.