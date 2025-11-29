İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    KİV: "Rosneft"in xalis mənfəəti ilk doqquz ayda 70% azalıb

    Energetika
    • 29 noyabr, 2025
    • 03:18
    KİV: Rosneftin xalis mənfəəti ilk doqquz ayda 70% azalıb

    Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına (BMHS) görə, "Rosneft" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) səhmdarlara aid olan xalis mənfəəti 2025-ci ilin ilk doqquz ayında illik müqayisədə 70,1% azalıb və 277 milyard rubl (təxminən 3,6 milyard ABŞ dolları) təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu şirkətin göstəricilərinə istinadən "Kommersant" qəzeti yazıb.

    Məlumata əsasən, "Rosneft"in gəliri 17,8% azalaraq 6,28 trilyon rubla düşüb.

    Biznesin mənfəət göstəricisi 29% azalaraq 1,64 trilyon rubl olub. Düzəldilmiş sərbəst pul axını 591 milyard rubl (-45%) təşkil edib. Şirkətin kapital xərcləri doqquz ayda 1,11 trilyon rubla (+6%) çatıb.

    Yanvar-sentyabr dövründə maye karbohidrogen hasilatı 134,7 milyon ton (gündəlik 3,6 milyon barel) olub ki, bu da ötən ilin göstəricisindən 2,6% azdır. Neft emalı həcmi 57,7 milyon ton (-7,8%) təşkil edib. Şirkət azalmaya səbəb kimi neft emalı zavodularında təmir-bərpa işlərini və onların yüklənməsinin optimallaşdırılmasını göstərib.

    Qaz hasilatı isə 58,2 milyard kubmetrə (-13,1%) düşüb.

    Xatırladaq ki, ABŞ Maliyyə Nazirliyi 22 oktyabrda "Rosneft", "Lukoyl" və onların törəmə şirkətlərini yeni anti-Rusiya sanksiyaları paketinə daxil edib. Bu sanksiyalar 21 noyabrda tam qüvvəyə minib.

    "Rosneft" "Lukoyl" sanksiya mənfəət
    "Ъ": Чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев сократилась на 70%

    Son xəbərlər

    03:18

    KİV: "Rosneft"in xalis mənfəəti ilk doqquz ayda 70% azalıb

    Energetika
    02:44
    Foto

    Qara dənizdə zərbə alan tankerdəki heyət gəmini tərk etməyib - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    02:14

    Rubio NATO xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak etməyəcək

    Digər ölkələr
    01:43

    Türkiyədə atışma olub, iki nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb

    Region
    01:24

    Qvatemalada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    00:57

    NYT: Tramp və Maduro arasında ötən həftə telefon danışığı olub

    Digər ölkələr
    00:51

    "Reuters": "Airbus" dünya üzrə "A320" təyyarələrinin, demək olar, yarısını geri çağırır

    Digər ölkələr
    00:29

    Tramp Baydenin avtomatik imza qurğusu ilə imzaladığı sənədləri ləğv edib

    Digər ölkələr
    00:04

    "Falcon 9" raketi "Transporter-15" missiyası çərçivəsində 140 peyklə birlikdə orbitə buraxılıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti