Число действующих нефтегазовых буровых установок в США снизилось до 746 единиц

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США сократилось по итогам четвертой недели подряд впервые с июля 2020 года.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США сократилось по итогам четвертой недели подряд впервые с июля 2020 года.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 4-10 марта снизилось на 3 единицы, до 746 единиц, минимума с июня.

Несмотря на это снижение, общее число действующих установок на 83 единиц, или 13%, превышает показатель годичной давности.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 2 единицы, до 590, минимума с июня, в то время как число действующих газовых установок сократилось на 1 единицу, до 153.