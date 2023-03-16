Чавушоглу: Нужно расширить взаимодействие для увеличения поставок газа по TANAP

На фоне геополитических процессов, значимость тюркоязычных государств возрастает, в том числе, в энергетической сфере.

На фоне геополитических процессов, значимость тюркоязычных государств возрастает, в том числе, в энергетической сфере.

Как Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, открывая в четверг заседание Совета глав МИД ОТГ в Анкаре.

"Мы совместно реализуем крупные энергетические проекты, подобные нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Необходимо расширить взаимодействие в этом направлении с тем, чтобы увеличить поставки каспийского газа по TANAP. В данной связи особо важен трехсторонний меморандум, подписанный Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном", - сказал турецкий министр.

Отметим, что на днях официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил о том, что Турция может увеличить пропускную способность своих сетей для поступающего в страну азербайджанского газа в качестве альтернативы российскому для Европы.

В ходе заседания ОТГ Чавушоглу также отметил, что важно сотрудничество в транспортной и логистической сферах, что повысит продуктивность "Срединного коридора".

Другой важной инициативой на пространстве ОТГ, турецкий министр назвал Тюркских инвестиционный фонд.