Калын: Турция может увеличить пропускную способность для азербайджанского газа

Турция может увеличить пропускную способность своих сетей для поступающего в страну азербайджанского газа в качестве альтернативы российскому для Европы.

Турция может увеличить пропускную способность своих сетей для поступающего в страну азербайджанского газа в качестве альтернативы российскому для Европы.

Как передает Report со ссылкой на газету Hürriyet, об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"В связи с тем, что Европа решила больше не покупать у России нефть и газ, существуют две возможные альтернативы, чтобы компенсировать это. Первая - это газ, поступающий из Азербайджана в Турцию. Мы можем увеличить пропускную способность", - сказал он.

Вторая альтернатива, по его словам, это энергоресурсы Восточного Средиземноморья.

"Здесь, по политическим причинам, планировалось обойти Турцию и транспортировать газ в Грецию через Кипр. Однако от этого отказались, потому что это было бы слишком дорого. Третьей альтернативы не существует. Турция присутствует в обеих оставшихся альтернативах", - добавил он.

Калын ранее заявлял, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет. По его словам, проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющийся частью Южного газового коридора (ЮГК), в ближайшей перспективе может рассматриваться как альтернатива. Он также отмечал, что подключение к коридору разных источников возможно через территорию Турции.

Ранее Евросоюз и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает расширение мощностей ЮГК.