Цены на нефть ускорили снижение накануне встречи министров нефти и энергетики стран ОПЕК+

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в ходе торгов среды к вечеру среды демонстрируют все более отрицательную динамику, снижаясь уже почти на 1,5% по основным маркам, в то время как внимание трейдеров сосредоточено на предстоящей в четверг встрече министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), которая состоится в четверг, 30 ноября.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.20 по бакинскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,41%, до 62,36 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,47%, до 57,14 доллара за баррель.