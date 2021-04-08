Цены на нефть снижаются на новостях о коронавирусе в Азии

VI Investment: В краткосрочной перспективе цены, вероятно, окажутся под давлением из--за роста заболеваемости COVID-19

Стоимость нефти снижается в четверг утром, инвесторы опасаются влияния роста заболеваемости коронавирусом в Азии на спрос, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.43 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 62,91 доллара США, а майских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 59,52 доллара США за баррель.

Несмотря на оптимистичные ожидания инвесторов в отношении перспектив экономики в нынешнем году, цены на нефть по-прежнему уязвимы к новостям о продолжающемся росте числа обнаружений инфицирования коронавирусом, в частности, в Азии. Наиболее тяжелой ситуация остается в Индии, одном из крупнейших импортеров нефти.

"В краткосрочной перспективе цены, вероятно, окажутся под давлением, поскольку опасения, связанные с возобновлением (роста заболеваемости) COVID-19, не исчезнут в ближайшее время", — прокомментировал информагентству Bloomberg старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунчиль Юнь (Will Sungchil Yun).

Инвесторы также отыгрывают неоднозначные данные минэнерго США о запасах нефти в стране. Показатель снизился за минувшую неделю на 3,5 миллиона баррелей, до 498,3 миллиона, при прогнозе снижения на 1,4 миллиона. При этом запасы бензина выросли на 4 миллиона баррелей, до 234,6 миллиона. Эксперты, наоборот, прогнозировали снижение показателя на 0,2 миллиона баррелей бензина. Этот рост запасов может свидетельствовать о снижении спроса на бензин и опосредованно на саму нефть.