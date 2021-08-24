Цены на нефть растут на снижении коронавирусных рисков

Рынок нефти во вторник утром находится в русле общего позитива, связанного с замедлением распространения COVID-19

Цены на нефть растут во вторник утром на снижении опасений за перспективы мировой экономики после пандемии, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.14 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,34% — до 68,6 доллара США за баррель, октябрьских фьючерсов — на 0,29%, до 68,94 доллара США за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,21%, до 65,78 доллара США.

Рынок нефти во вторник утром находится в русле общего позитива, связанного с замедлением распространения COVID-19. По данным СМИ, в Китае, который является крупнейшим импортером нефти, днем ранее не было выявлено ни одного нового случая заражения штаммом "дельта".

Аналитики UBS Group AG, которых цитирует агентство Bloomberg в целом позитивно оценивают перспективы нефтяного рынка, несмотря на недавние распродажи под давлением опасений за мировую экономику из-за новых вспышек COVID-19.

Внимание рынков, в том числе сырьевых, на этой неделе также сосредоточено на экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Инвесторы ждут выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, надеясь услышать подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер. Это повлияет на дальнейшую динамику курса доллара. Она, в свою очередь, может оказать влияние на нефтяные цены.