Цены на нефть повысились в ожидании новых санкций против России

Котировки нефти во вторник продолжили рост на ожиданиях введения новых санкций против России в связи с событиями в Украине.

Котировки нефти во вторник продолжили рост на ожиданиях введения новых санкций против России в связи с событиями в Украине.

Как передает Report, июньские фьючерсы на Brent подорожали на Лондонской бирже ICE Futures на 1,22 долларов (1,13%), до 108,75 долларов за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,23 долларов (1,19%), до 104,51 доллар за баррель.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что на этой неделе Соединенные Штаты объявят о новых антироссийских мерах, которые могут затронуть энергетический сектор. К новым санкциям в отношении России также призвали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Опасения относительно новых ограничений в отношении РФ компенсируют влияние на рынок решения США и других стран Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении нефти из стратегических резервов, способствовавшее снижению цен на нефть на прошлой неделе.

Показателем растущего спроса на топливо в мире в условиях отказа многих компаний от российских поставок стало рекордное повышение цен саудовской госкомпанией Saudi Aramco. Накануне она сообщила, что поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для покупателей из всех регионов в мае.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light поднимется на 4,4 доллара за баррель. Это на 9,35 долларов больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, что является рекордом. Также до исторического максимума вырастет премия для американских покупателей Arab Light - до 5,65 долларов за баррель к значению индекса Argus Sour Crude (ASCI). Стоимость всех сортов, поставляемых в США, в следующем месяце повысится на 2,2 долларов за баррель.