Цены на нефть марки Brent подорожали до $64,09 за баррель

Цены на нефть выросли в понедельник в ожидании завершения американского шатдауна, продолжающегося уже 40-й день.

Как передает Report, январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (0,72%) до $64,09 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,5 (0,84%), до $60,25 за баррель.

Сенат США сделал важный шаг к возобновлению финансирования федерального правительства, одобрив процедурную меру, которая должна положить конец шатдауну. Для одобрения требовалось 60 голосов законодателей, и она была поддержана, в том числе, восемью демократами. После одобрения Сенатом документ документ будет передан на рассмотрение нижней палаты Конгресса США.