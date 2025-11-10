İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Şatdaunun başa çatması ilə bağlı gözləntilər fonunda "Brent" markalı neft bahalaşıb

    Energetika
    • 10 noyabr, 2025
    • 10:35
    Şatdaunun başa çatması ilə bağlı gözləntilər fonunda Brent markalı neft bahalaşıb

    ABŞ-də 40 gündür davam edən şatdaunun başa çatması ilə bağlı gözləntilər fonunda bu gün neftin qiyməti artıb.

    "Report" xəbər verir ki, Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin bir barelinin yanvar fyuçersləri 0,46 ABŞ dolları (0,72 %) artaraq 64,09 ABŞ dolları təşkil edib.

    Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında "WTI" markalı neftin 1 barelinin dekabr fyuçersləri 0,5 ABŞ dolları (0,84 %) artaraq 60,25 ABŞ dollarına bərabər olub.

    ABŞ Senatı federal hökumətin maliyyələşdirilməsinin bərpası istiqamətində mühüm addım ataraq şatdauna son qoyacaq prosedur tədbiri təsdiqləyib. Sənədi 60 senator dəstəkləyib və Senat tərəfindən təsdiqləndikdən sonra baxılmaq üçün ABŞ Konqresinin aşağı palatasına təqdim ediləcək.

