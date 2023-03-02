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Цены на газ в Европе остаются ниже 540 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе остаются ниже 540 долларов за тысячу кубометров Цены на газ в Европе остались неизменными - на уровне ниже 540 долларов за тысячу кубометров, более чем втрое ниже значений начала марта прошлого года.
Энергетика
2 марта 2023 г. 13:16
Цены на газ в Европе остаются ниже 540 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе остались неизменными - на уровне ниже 540 долларов за тысячу кубометров, более чем втрое ниже значений начала марта прошлого года.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 527,9 доллара за тысячу кубометров. Затем они снизились до 525,8 доллара (+1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 518,5 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ демонстрировали устойчивое снижение с конца прошлого года. Так, например, 18 февраля газовые котировки впервые за 18 месяцев - с 26 августа 2021 года - опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров и с тех пор держались в диапазоне 530-570 долларов, однако в последние дни зимы снижались в сторону 510 долларов. Это более чем втрое ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1 700 долларов.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe remain below $540 per 1,000 cubic meters

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