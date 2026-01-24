Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Цена нефти Brent превысила $66 впервые с 14 января 2026 года

    Энергетика
    • 24 января, 2026
    • 03:59
    Цена нефти Brent превысила $66 впервые с 14 января 2026 года

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $66 за баррель впервые с 14 января 2026 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По данным на 02:31 по бакинскому времени, стоимость Brent снижалась на 0,03%, до $66,26 за баррель.

    К 02:40 по бакинскому времени Brent торгуется на уровне $66,26 за баррель (0,00%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2026.года дешевеет на 0,02% - до $61,30 за баррель.

    цена нефть Brent

    Последние новости

    04:10

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    04:04

    Дональд Трамп выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

    Другие страны
    03:59

    Цена нефти Brent превысила $66 впервые с 14 января 2026 года

    Энергетика
    03:20

    Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    02:43

    Нидерланды не примут участие в Совете мира

    Другие страны
    02:16

    США выразили обеспокоенность захватом 177 христиан в Нигерии

    Другие страны
    02:13

    В Товузском районе мать и ребенок, жившие на улице, взяты под контроль госорганов

    Социальная защита
    01:52

    В Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    01:22

    Провинция Канады решила убрать британскую корону со своего герба

    Другие страны
    Лента новостей