Цена нефти Brent превысила $66 впервые с 14 января 2026 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $66 за баррель впервые с 14 января 2026 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 02:31 по бакинскому времени, стоимость Brent снижалась на 0,03%, до $66,26 за баррель.

К 02:40 по бакинскому времени Brent торгуется на уровне $66,26 за баррель (0,00%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2026.года дешевеет на 0,02% - до $61,30 за баррель.