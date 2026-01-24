Цена нефти Brent превысила $66 впервые с 14 января 2026 года
Энергетика
- 24 января, 2026
- 03:59
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $66 за баррель впервые с 14 января 2026 года.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 02:31 по бакинскому времени, стоимость Brent снижалась на 0,03%, до $66,26 за баррель.
К 02:40 по бакинскому времени Brent торгуется на уровне $66,26 за баррель (0,00%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2026.года дешевеет на 0,02% - до $61,30 за баррель.
Последние новости
04:10
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит АзербайджанВнешняя политика
04:04
Дональд Трамп выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму АлиевуДругие страны
03:59
Цена нефти Brent превысила $66 впервые с 14 января 2026 годаЭнергетика
03:20
Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океанеДругие страны
02:43
Нидерланды не примут участие в Совете мираДругие страны
02:16
США выразили обеспокоенность захватом 177 христиан в НигерииДругие страны
02:13
В Товузском районе мать и ребенок, жившие на улице, взяты под контроль госоргановСоциальная защита
01:52
В Турции произошло сильное землетрясениеВ регионе
01:22