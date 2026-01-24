İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    "Brent" neftin qiyməti 14 yanvardan sonra ilk dəfə 66 dolları keçib

    Energetika
    • 24 yanvar, 2026
    • 05:26
    Brent neftin qiyməti 14 yanvardan sonra ilk dəfə 66 dolları keçib

    Londonun ICE birjasında 2026-cı ilin mart ayı üçün "Brent" markalı neft fyuçerslərinin bir barelinin qiyməti 14 yanvar 2026-cı ildən bəri ilk dəfə 66 dolları keçib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ticarət məlumatları əks edirir.

    Bakı vaxtı ilə saat 02:31-ə olan məlumata görə, "Brent" markalı neftin qiyməti 0,03 % azalaraq 66,26 dollara düşüb.

    Bakı vaxtı ilə saat 02:40-da "Brent" neftin bir barelinin qiyməti 66,26 dollar (0,00 %) təşkil edib. Eyni zamanda, WTI markalı neftin 2026-cı ilin mart ayı üçün tədarükü 0,02 % ucuzlaşıb - bir barel üçün 61,30 dollara qədər.

