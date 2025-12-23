Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $66

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 23 декабря, 2025
    • 09:48
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,46 или 2,27% - до $65,71.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $62,46.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,49 или 2,4% - до $63,64 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

