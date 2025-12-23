İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan neftnin qiyməti 66 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    • 23 dekabr, 2025
    • 09:39
    Azərbaycan neftnin qiyməti 66 dollara yaxınlaşır

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,46 ABŞ dollar və ya 2,27 % artaraq 65,71 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin fevral fyuçerslərinin qiyməti 62,46 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,49 ABŞ dolları və ya 2,4 % artaraq 63,64 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri LT CIF Birja Brent
    Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $66
    Azeri Light crude rises 2.27% to $65.71 a barrel

    Son xəbərlər

    10:40

    "Azərpoçt":  AZAL-ın qəzaya uğramış təyyarəsinə həsr olunmuş poçt markası dünyaya yayılacaq

    İnfrastruktur
    10:36

    "Sabah" Azərbaycan çempionatları tarixində ili zirvədə başa vuran 10-cu komanda olub

    Futbol
    10:34

    Bakıda rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsinə dair beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    10:32

    Bakıda 64 yaşlı kişi pilləkəndən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:29

    Azərbaycan Premyer Liqasında bu il keçirilmiş oyunlarda 447 qol vurulub

    Futbol
    10:27

    AZAL-ın vitse-prezidenti: "Təyyarə Qroznı hava limanına yaxınlaşan zaman, havada qeyri-qanuni fiziki müdaxilə baş verib"

    İnfrastruktur
    10:25

    Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının inormasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilir

    İKT
    10:24

    WUF13 dünya şəhərsalma trendlərinin paylaşılması üçün mühüm platforma olacaq - RƏY

    Xarici siyasət
    10:24

    Azərbaycan çempionatındakı 95 oyunu stadionlardan 124 min azarkeş izləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti