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Цена азербайджанской нефти упала до 110 долларов

Цена азербайджанской нефти упала до 110 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,75 доллара или 1,56%, до 110,58 доллара.
Энергетика
2 апреля 2022 г. 10:11
Цена азербайджанской нефти упала до 110 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,75 доллара или 1,56%, до 110,58 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 104,71 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil drops to $ 110
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 110 dollara qədər ucuzlaşıb

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