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Цена азербайджанской нефти упала до 101 доллара

Цена азербайджанской нефти упала до 101 доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,05 доллара или 1,03%, до 101,2 доллара.
Энергетика
21 сентября 2023 г. 09:14
Цена азербайджанской нефти упала до 101 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,05 доллара или 1,03%, до 101,2 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 92,84 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $101
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 101 dollara düşüb

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