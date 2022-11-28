О нас

BР возобновила работу крупного перерабатывающего завода в Роттердаме

BР возобновила работу крупного перерабатывающего завода в Роттердаме Представитель ВР в субботу подтвердил, что компания возобновляет работу крупного перерабатывающего завода в Роттердаме.
Энергетика
28 ноября 2022 г. 12:27
BР возобновила работу крупного перерабатывающего завода в Роттердаме

Представитель ВР подтвердил, что компания возобновляет работу крупного перерабатывающего завода в Роттердаме.

Как передает Report, работа на нем была прервана на неделю из-за разногласий с рабочими по поводу оплаты труда. Представитель профсоюзов ранее в субботу сказал, что в понедельник рабочие планируют восстановить некоторые операции.

"Мы рады сообщить, что операции на перерабатывающем заводе ВР в Роттердаме сегодня восстановлены", - заявил представитель компании, отметив, что ведутся переговоры с профсоюзами, чтобы достичь договоренности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке BP resumes major processing plant’s operation in Rotterdam

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября 2022 г. 11:30
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
27 ноября 2022 г. 17:46
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
26 ноября 2022 г. 15:41
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
26 ноября 2022 г. 14:35
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Перехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
ФотоПерехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
26 ноября 2022 г. 13:15
Президент принял участие в международной конференции Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика
ФотоПрезидент принял участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"
26 ноября 2022 г. 03:48
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
25 ноября 2022 г. 20:00
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2022 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi