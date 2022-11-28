BР возобновила работу крупного перерабатывающего завода в Роттердаме

Представитель ВР в субботу подтвердил, что компания возобновляет работу крупного перерабатывающего завода в Роттердаме.

Представитель ВР подтвердил, что компания возобновляет работу крупного перерабатывающего завода в Роттердаме.

Как передает Report, работа на нем была прервана на неделю из-за разногласий с рабочими по поводу оплаты труда. Представитель профсоюзов ранее в субботу сказал, что в понедельник рабочие планируют восстановить некоторые операции.

"Мы рады сообщить, что операции на перерабатывающем заводе ВР в Роттердаме сегодня восстановлены", - заявил представитель компании, отметив, что ведутся переговоры с профсоюзами, чтобы достичь договоренности.