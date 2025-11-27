BP огласила планы по освоению месторождения "Карабах"

Компания BP начнет разработку программы освоения месторождения "Карабах" после проведения двухэтапных сейсмических исследований.

Об этом Report заявил вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

Отметим, что BP является оператором по рисковому сервисному соглашению, связанному с разработкой месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Б. Асланбейли отметил, что в течение этого года компания провела подготовительные работы по месторождению, и начиная с конца года будет реализована масштабная сейсмическая программа.

"Эта сейсмическая программа состоит из двух частей. Одна из них - сейсмическая программа, которая будет осуществляться с использованием узловых датчиков морского дна. Другая будет представлять собой сейсмическую программу, проводимую с датчиками высокой точности и ультравысокой чувствительности. Первая сейсмическая программа начнется в декабре и продолжится три с половиной - четыре месяца", - подчеркнул вице-президент.

По его словам, вторая программа начнется после завершения первой [примерно в марте- апреле] и продлится 45 дней.

"В итоге, по результатам первой сейсмической программы мы планируем получить обширные данные о месторождении, а также уточнить имеющуюся у нас информацию о состоянии геологических слоев. Вторая программа позволит нам оценить существующие риски и заранее определить возможные риски, которые могут возникнуть в будущем при реализации программы разработки и установке платформ. Только после этого будет подготовлена программа разработки месторождения, представлена партнерам в SOCAR, и после ее утверждения начнутся работы по реализации этой программы. Важным моментом является и то, что добыча на месторождении "Карабах" будет связана с уже существующей инфраструктурой месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", используя как его экспортную трубопроводную сеть, так и существующую инфраструктуру добычи, образуя единую систему", - резюмировал Б. Асланбейли.

Напомним, что 3 июня 2025 года, в рамках Бакинской энергетической недели, BP подписала с Госнефтекомпанией Азербайджана соглашения о приобретении долей в двух проектах.

Первый проект - это месторождение "Карабах", расположенное в 120 км к востоку от Баку и в 20-25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине 150-200 метров. Второй - перспективный блок Ашрафи–Дан Улдузу–Айпара (ADUA), расположенный в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 метров.

В каждом из этих проектов BP приобрела у SOCAR по 35% участия, оставшиеся 65% остались у азербайджанской госкомпании. BP будет выступать оператором обоих проектов.

По предварительным оценкам, геологические запасы нефти на месторождении "Карабах" превышают 60 млн тонн, из которых извлекаемыми считаются 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.

Согласно данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, пиковая добыча на шельфовом нефтяном месторождении "Карабах" составит 7,5 млн баррелей в сутки.

Согласно расчетам, основанным на данных агентства, годовой объем добычи на месторождении на пике превысит 2,7 млрд баррелей.