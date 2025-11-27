BP "Qarabağ" yatağının işlənilməsinə dair planlarını açıqlayıb
BP şirkəti iki mərhələli seysmik tədqiqatlar aparıldıqdan sonra "Qarabağ" yatağının mənimsənilməsi proqramının hazırlanmasına başlayacaq.
Bu barədə "Report"a BP-nin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli bildirib.
Qeyd edək ki, BP Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Qarabağ" yatağının işlənməsi ilə bağlı risk servis sazişi üzrə operatordur.
B.Aslanbəyli qeyd edib ki, il ərzində şirkət yataq üzrə hazırlıq işlərini həyata keçirib və ilin sonundan başlayaraq genişmiqyaslı seysmik proqram reallaşdırılacaq:
"Bu seysmik proqram iki hissədən ibarətdir. Bunlardan biri dəniz dibi ilə bağlı düyün sensorlarından istifadə edilməklə həyata keçiriləcək seysmik proqramdır. Digəri isə yüksək dəqiqlik və ultrayüksək həssaslıqlı sensorlarla aparılan seysmik proqram olacaq. Birinci seysmik proqram dekabrda başlayacaq və üç yarım - dörd ay davam edəcək".
Onun sözlərinə görə, ikinci proqram birincisi başa çatdıqdan sonra (təxminən mart-aprel aylarında) başlayacaq və 45 gün davam edəcək.
"Nəticədə, birinci seysmik proqramın nəticələrinə əsasən yataq haqqında geniş məlumatlar əldə etməyi, həmçinin geoloji qatların vəziyyəti haqqında mövcud məlumatlarımızı dəqiqləşdirməyi planlaşdırırıq. İkinci proqram isə mövcud riskləri qiymətləndirməyə və işlənmə proqramının həyata keçirilməsi və platformaların quraşdırılması zamanı gələcəkdə yarana biləcək potensial riskləri əvvəlcədən müəyyən etməyə imkan verəcək. Yalnız bundan sonra yatağın işlənmə proqramı hazırlanacaq, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindəki (SOCAR) tərəfdaşlara təqdim ediləcək və təsdiqlənməsindən sonra bu proqramın həyata keçirilməsi üzrə işlərə başlanacaq. Vacib məqam odur ki, "Qarabağ" yatağında hasilat "Azəri-Çıraq-Günəşli" yatağının artıq mövcud olan infrastrukturu ilə əlaqələndiriləcək, onun həm ixrac boru kəməri şəbəkəsindən, həm də mövcud hasilat infrastrukturundan istifadə edərək vahid sistem yaradacaq", - B.Aslanbəyli bildirib.
Xatırladaq ki, 2025-ci il iyunun 3-də Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində BP SOCAR ilə iki layihədə iştirak paylarının alınmasına dair müqavilələr imzalayıb. Birinci layihə Bakıdan 120 km şərqdə, "Günəşli" yatağından 20-25 km aralıda, 150-200 metr dərinlikdə yerləşən "Qarabağ" yatağıdır. İkincisi, Bakıdan 90-110 km şimal-şərqdə, 80-180 metr dərinlikdə yerləşən perspektivli "Əşrəfi-Dan Ulduzu-Aypara" (ADUA) blokudur.
Bu layihələrin hər birində BP SOCAR-dan 35 % pay alıb, qalan 65 % isə Azərbaycan dövlət şirkətində qalıb. BP hər iki layihənin operatoru kimi çıxış edəcək.
İlkin hesablamalara görə, "Qarabağ" yatağında geoloji neft ehtiyatları 60 milyon tondan artıqdır ki, bunun da 21 milyon ton nefti və 13 milyard kubmetr qazı çıxarıla bilən hesab olunur.
"Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyinin proqnozuna görə, "Qarabağ" dəniz neft yatağında pik hasilat sutkada 7,5 milyon barel, illik hasilat isə pik nöqtədə 2,7 milyard bareldən çox olacaq.