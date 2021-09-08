BP изучает производство "зеленого" водорода на старом НПЗ в Австралии

Британская энергетическая компания BP изучает вопрос производства "зеленого" водорода на территории недавно закрытого нефтеперерабатывающего завода в Западной Австралии.

Британская энергетическая компания BP изучает вопрос производства "зеленого" водорода на территории недавно закрытого нефтеперерабатывающего завода в Западной Австралии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ИноСМИ.

BP планирует перепрофилировать бывшее НПЗ в интегрированный энергетический узел и построить завод по производству возобновляемого топлива - экологически чистого авиа- и дизтоплива.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проводится в партнерстве с Macquarie Capital, при этом руководитель этой компании по Австралии и Новой Зеландии Джон Пикхейвер добавляет: "Мы рады сотрудничать с BP в этом проекте в рамках нашей большой приверженности поддержке перехода к низкоуглеродной экономике".

Правительство Западной Австралии также поддержало инициативу и выделило на ТЭО взнос в размере 300 тыс. австралийских долларов (223 498 долларов США).

Предложение BP превратить старый нефтеперерабатывающий завод в Куинана в центр экологически чистого водорода поможет оживить и вывести его в будущее с низким уровнем выбросов, считает министр водородной промышленности Западной Австралии Аланна Мактирнан.

Первичные результаты ТЭО показывают, отмечается в сообщении BP, что производство "зеленых" водорода и аммиака с использованием возобновляемых источников энергии технически осуществимо в масштабах Западной Австралии.