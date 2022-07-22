BP и партнеры завершили проект поддержки развития IT-рынка Азербайджана

Сегодня компания BP и партнеры по проектам "Азери-Чираг-Гюнешли", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Шах-Дениз" и "Южно-Кавказский трубопровод" завершили проект ABB Tech Academy, к которому они присоединились в 2020 году.

Сегодня компания BP и партнеры по проектам "Азери-Чираг-Гюнешли", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Шах-Дениз" и "Южно-Кавказский трубопровод" завершили проект ABB Tech Academy, к которому они присоединились в 2020 году.

Как сообщает Report, в рамках проекта тренинги прошли в общей сложности 208 человек из различных секторов экономики, были развиты их навыки в области информационных технологий (ИТ), общие технологические знания и умения, что позволяет им идти в ногу с быстро меняющимся миром технологий. Обучение 150 из этих участников было совместно профинансировано BP и партнерами и МБА.

В период реализации проекта было предложено девять групп с представителями из более 50 местных и международных организаций, включая МБА и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Бакинский инженерный университет, Бакинскую высшую школу нефти, UNEC и др.



Общая стоимость проекта составляет 400 тыс. манатов (235,3 тыс. долларов США). 200 тыс. манатов из этой суммы были предоставлены BP и ее партнерами, а остальные 200 тыс. манатов были профинансированы Межбанком.