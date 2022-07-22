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BP и партнеры завершили проект поддержки развития IT-рынка Азербайджана

BP и партнеры завершили проект поддержки развития IT-рынка Азербайджана Сегодня компания BP и партнеры по проектам "Азери-Чираг-Гюнешли", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Шах-Дениз" и "Южно-Кавказский трубопровод" завершили проект ABB Tech Academy, к которому они присоединились в 2020 году.
Энергетика
22 июля 2022 г. 17:12
BP и партнеры завершили проект поддержки развития IT-рынка Азербайджана

Сегодня компания BP и партнеры по проектам "Азери-Чираг-Гюнешли", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Шах-Дениз" и "Южно-Кавказский трубопровод" завершили проект ABB Tech Academy, к которому они присоединились в 2020 году.

Как сообщает Report, в рамках проекта тренинги прошли в общей сложности 208 человек из различных секторов экономики, были развиты их навыки в области информационных технологий (ИТ), общие технологические знания и умения, что позволяет им идти в ногу с быстро меняющимся миром технологий. Обучение 150 из этих участников было совместно профинансировано BP и партнерами и МБА.

В период реализации проекта было предложено девять групп с представителями из более 50 местных и международных организаций, включая МБА и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Бакинский инженерный университет, Бакинскую высшую школу нефти, UNEC и др.

Общая стоимость проекта составляет 400 тыс. манатов (235,3 тыс. долларов США). 200 тыс. манатов из этой суммы были предоставлены BP и ее партнерами, а остальные 200 тыс. манатов были профинансированы Межбанком.

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Версия на английском языке BP and partners finalize project to support development of IT market in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BP və tərəfdaşları Azərbaycanın İT bazarının inkişafına dəstək lahiyəsini yekunlaşdırıb

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